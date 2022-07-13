شكلتها الرياح.. كثبان أحفورية عمرها 150 ألف عام في أبوظبي

2022/07/13 | 08:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلّة من سيصدّقون أنّ هذه المشاهد في العاصمة الإماراتية أبوظبي..يبعد هذا المكان الهادئ حيث لا ازدحام وضجيج، 30 دقيقة فقط بالسيارة عن المدينة.ووسط جمال الطبيعة، يمكنك استكشاف عجائب منتزه الوثبة، من محميّة الأراضي الرطبة الشاسعة، إلى الكثبان الأحفورية التي يعود تاريخ تشكّلها إلى حوالي 150 ألف عام.

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