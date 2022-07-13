روسيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى حل حول كالينينغراد

2022/07/13 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وسائل إعلام روسية عن توصل روسيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن عبور البضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي المطل على بحر البلطيق.فقد نقلت صحيفة “إزفيستيا” عن مصادر روسية رفيعة المستوى قولها إن موسكو اتفقت مع بروكسل بشأن نقل البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية.وقالت المصادر إن “الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل […]

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