2022/07/13 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد انخفاضات متتالية ليصل الى اقل من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان، في حين يتطلع التجار إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق ارتفع الدولار الى اعلى مستوى له، في حين ما زالت الصين تكافح كورونا وهي عوامل جميعها تضعف السوق.وانخفضت العقود الآجلة لخام […]

ظهرت المقالة بسبب التضخم..



أسعار النفط تنخفض ما دون الـ100 دولار أولاً على ايرث نيوز.

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