نوكيا تتحدى سامسونغ بحاسب لوحي متطور ورخيص الثمن

2022/07/13 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت نوكيا عن مواصفات حاسبها اللوحي الذي ستطرحه بمواصفات جديدة وسعر مناسب لتنافس من خلاله حواسب سامسونغ في الأسواق.ويأتي حاسب Nokia T10 بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (208/123.2/9) ملم، وزنه 375 غ.أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (1280/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، […]

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