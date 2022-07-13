"كشخص خطط لانقلابات في الخارج".. مستشار ترامب الأسبق جون بولتون يثير تفاعلا بمقابلة مع CNN

2022/07/13 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح وصف فيه نفسه بـ"شخص خطط لانقلابات في الخارج".

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