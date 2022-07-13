وسائل إعلام: اكتشاف نوع فرعي لسلالة “أوميكرون” مقاوم وشديد العدوى

2022/07/13 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت قناة تلفزيون “سي تي في” المحلية عن مصدر أن أولى حالات الإصابة بنوع فرعي جديد “BA.2.75” من سلالة “أوميكرون” تم اكتشافها في كندا.وبحسب القناة التلفزيونية الكندية، يُعتقد أن النوع الفرعي الجديد “ BA.2.75″ شديد العدوى، ومقاوم للأجسام المضادة التي تم الحصول عليها بعد التطعيم أو المرض، كما أشارت إلى أن العلماء […]

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