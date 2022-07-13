الرافدين يحذر من روابط ومواقع وهمية تدعي منح السلف والقروض

2022/07/13 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمركز الخبري الوطني/ بغداد..حذر مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، من التعامل مع روابط ومواقع وهمية تدعي منح السلف والقروض.وذكر بيان مقتضب للمصرف اطلع عليه /المركز الخبري الوطني/، إن “الجهة الوحيدة المعتمدة في التقديم على […]

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