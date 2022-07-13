خبراء إيرانيون ومصريون يجيبون الجزيرة نت.. هذه أسباب التقارب بين طهران والقاهرة وآفاقه

2022/07/13 | 09:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فتور خيم على العلاقات الثنائية بين طهران والقاهرة على مدى 4 عقود، كشف العراق مؤخرا عن وساطة يقوم بها لتحسين العلاقات بين إيران ومصر، فما أسباب القطيعة بين البلدين؟ وما آفاق استئنافها؟

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