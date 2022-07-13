علماء يشرحون فرضية جديدة مقنعة عن كيفية تشكل الأرض

2022/07/13 | 09:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..هناك نموذج مقبول حاليا باعتباره التفسير الأكثر ترجيحا لكيفية تشكّل الأرض: من التراكم التدريجي للكويكبات.ومع ذلك، هناك بعض الحقائق حول تكوين كوكبنا والتي يصعب تفسيرها.وكشفت ورقة جديدة، تجمع بين التجريب والنمذجة، عن مسار تشكيل جديد يناسب خصائص الأرض بشكل أكثر دقة.وقال عالم الكواكب باولو سوسي، من ETH زيورخ […]

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