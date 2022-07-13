اتهامات بالجشع.. اشتراكات شهرية مقابل تفعيل مزايا سيارات BMW

2022/07/13 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت شركة "بي إم دابليو" الألمانية الشهيرة لصناعة السيارات في استخدام نموذج جديد لتقديم خدماتها، إذ أن شراء بعض السيارات لا يعني بالضرورة التمتع بكافة مميزاتها، إلا مقابل اشتراك إضافي.

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