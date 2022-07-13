الشرطة اليابانية أجرت بحثًا واسع النطاق في مكان مقتل آبي

2022/07/13 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت شرطة نارا، صباح الأربعاء، عملية بحث واسعة النطاق في الموقع الذي قُتل فيه رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وفقًا لفريق CNN الذي شهد ذلك.

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