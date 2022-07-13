بوتين هو منكم، ايها الغرب المنافق! - دلير زنكنة

2022/07/13 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلير_زنكنة بوتين هو منكم، ايها الغرب المنافق!نُشر التعليق التالي لأول مرة في "Rizospastis" ، الصحيفة اليومية الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى اليوناني، تحت عنوان "بوتين هو واحد منهم"كل أولئك الذين يشجبون اليوم "استبداد" بوتين ، من أجل التستر على جرائمهم ضد الشعب ، هم انفسهم الذين كانوا يحتفلون عندما تولى "ليبرالي" و "ديمقراطي" منصب رئيس الوزراء الروسي في أغسطس 1999 ، [كان هذا ......





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