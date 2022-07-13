“لإرهاب العاملين”…موسكو تعلن سقوط قذيفتين قرب محطة نووية

2022/07/13 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة..ولفت روغوف اليوم الثلاثاء، الى إنه “بالنسبة لمحطات الطاقة النووية، فإن مثل هذه الضربات ليست جدية، موضحا أنها تهدف إلى تخويف العاملين”.وقال روغوف: “كانت هناك طائرات مسيرة هجومية لإرهابيي زيلينسكي (الرئيس […]

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