الرافدين يطلق تحذيرا لعملائه

2022/07/13 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، من التعامل مع روابط ومواقع وهمية تدعي منح السلف والقروض.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الجهة الوحيدة المعتمدة في التقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وانتشرت في الآونة الأخيرة روابط بثتها مواقع الكترونية عدة تدعي، انها روابط لمنح السلف والقروض.

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