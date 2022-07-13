الخارجية الروسية تحدد شروط تمديد نقل الغاز عبر أوكرانيا

2022/07/13 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو يمكن أن تمدد نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024 إذا استمر الطلب في أوروبا وكانت المنظومة الأوكرانية لنقل الغاز في حالة صالحة للعمل.ينتهي العقد الحالي لنقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا في عام 2024.وقال: “أعلن الاتحاد الأوروبي سياسة […]

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