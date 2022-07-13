ألمانيا تتوقف عن شراء الفحم والنفط من روسيا

2022/07/13 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال نائب وزير المالية الألماني يورغ كوكيز في مؤتمر في سيدني إن ألمانيا ستتوقف تماماً عن شراء الفحم الروسي في 1 أغسطس (آب)، والنفط الروسي في 31 ديسمبر (كانون الأول)، فيما يمثل تحولاً كبيراً في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد.

وقال كوكيز في منتدى سيدني للطاقة: “سنتوقف عن شراء الفحم الروسي في غضون أسابيع قليلة”.

وأضاف أن الفحم الروسي كان يشكل 40 % من مزيج الفحم الألماني، النفط الروسي 40 % من مزيج البلاد النفطي.

وذكر أن ألمانيا تعمل بشكل سريع على تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، للمساعدة في سد فجوة إمدادات الغاز، لكنه أكد أنه بينما يمكن للولايات المتحدة وقطر معا توفير حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز في شكل مسال لأوروبا، فإن ذلك يترك فجوة كبيرة.

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