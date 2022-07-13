الرافدين يصدر تحذيراً بشأن منح السلف والقروض

2022/07/13 | 09:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن منح السلف والقروض.

وقال المصرف في بيان ان “الجهة الوحيدة المعتمدة في التقديم على السلف والقروض هي فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

وحذر المصرف “من التعامل مع روابط ومواقع وهمية تدعي منح السلف والقروض”.

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