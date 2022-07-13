نبتة بحرية.. سر لياقة بنزيمة ورنالدو وميسي

2022/07/13 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرث نيوز/ إلى جانب ممارستهم تمرينات رياضية معينة، يحرص لاعبو كرة القدم على اتباع نظام غذائي يمنحهم الطاقة، ويحافظ على لياقتهم البدنية التي تعد ضرورية على أرض الملعب.وفي مقابلة مع صحيفة “إنفورماليا”، كشف الشيف ألبيرتو ماستروماتيو عن مكون غذائي يحرص على إضافته دائما إلى وجبات طعام لاعبي كرة القدم الذين يتعاون معهم مثل كريم […]

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سر لياقة بنزيمة ورنالدو وميسي أولاً على ايرث نيوز.

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