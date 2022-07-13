2022/07/13 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..نفذت القوات الأمنية ، اليوم الاربعاء، حملةً لرفع التجاوزات الحاصلة على مشروع ماء البصرة وعدد من الأنهر الاروائية في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



حملة لإزالة التجاوزات عن القنوات الاروائية في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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