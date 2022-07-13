ابتكار طريقة لتوليد الكهرباء من نفايات التكنولوجيا البيولوجية

2022/07/13 | 10:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن سيرغي ألفيوروف، مدير مختبر التقنيات الحيوية البيئية والطبية في جامعة تولا، أن علماء الجامعة ابتكروا خلية وقود بيولوجي، تعمل بنفايات التكنولوجيا الحيوية.ويشير ألفيوروف، في حديث لوكالة “تاس” الروسية للأنباء، إلى أن هذه الخلايا، يمكن استخدامها في الأجهزة التي يمكن غرسها، وفي وحدات التحكم البيئي المستقلة.ويقول، “بغض النظر عن […]

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