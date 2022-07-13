انتاج أوبك وصل الى 28.716 مليون برميل يوميًا في حزيران

2022/07/13 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 234 ألف برميل يوميًا خلال شهر حزيران، ليصل الى 28.716 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من تسع دول بينها العراق.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "الزيادات الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 159 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 10.585 ملايين برميل يوميًا، تليها الإمارات مسجلة زيادة قدرها 39 ألف برميل يوميا".

وتابع ان العراق زاد انتاجه بمقدار 17 الف برميل يوميا ليصل الى 4,434 ملايين برميل يوميا"، مبينة أن "الزيادة في إنتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 385 ألف برميل يوميا عن نفس الفترة من عام 2021".

واضافت ان "الزيادة جاءت ايضا من إيران وبواقع 31 ألف برميل يوميا، وجاءت باقي الزيادات ايضا من نفط الكويت بواقع 29 الف برميل يوميا وانغولا بواقع 27 الف برميل يوميا ومن الغابون 16 الف برميل يوميا والجزائر 9 الاف برميل يوميا ومن نيجيريا بواقع 5 الاف برميل يوميا".

وكما يشير التقرير، ان أكبر انخفاض جاء من ليبيا، حيث انخفضت الشحنات بمقدار 78 ألف برميل يوميًا، ليصل انتاجها الى 629 الف برميل يوميا، تليها فنزويلا بمقدار 14 الف برميل يوميا ومن ثم كونغو بواقع 5 الاف برميل يوميا ومن غينيا الاستوائية بواقع الف برميل يوميا.

وأبقت أوبك على توقعات نمو الطلب العالمي في العام الحالي 3.4 ملايين برميل يومياً في 2022، وتوقعات نمو الطلب على نفط أوبك عند 29.2 مليون برميل يومياً في العام الحالي.

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