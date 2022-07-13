بينها مدينة عربية..الكشف عن أفضل المدن في العالم لعام 2022

2022/07/13 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من السهل العثور على أفق مدينة يضم بركانًا خامدًا، وقلعًة شاهقة على قمة تل، ومجموعة من المباني التي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن، إلا أن أفق إدنبرة المذهل يُعد من بين الأسباب التي تجعل العاصمة الاسكتلندية أفضل مدينة في العالم لعام 2022

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