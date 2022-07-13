الفتح يعلق بشأن مشاركة العراق في قمة الرياض بالسعودية

2022/07/13 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، ان العراق لن يكون مع أي محور إقليمي ضد أي اخر في قمة الرياض رغم سعي القمة الى جره لسياسة المحاور.

وقال القيادي في التحالف كريم عليوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "مشاركة العراق خلال قمة الرياض، لا يعني ان العراق سيكون مع أي محور إقليمي ضد أي محور اخر، فهذا الامر لم ولن نسمح به اطلاقاً".

وأضاف ان "العراق سيبقى متوازنا بكافة علاقاته الدولية"، مبينا ان "هناك اطرافا داخلية وخارجية، تريد جر العراق الى سياسة المحاور وان يكون مع محور ضد محور اخر، وهذا الامر لن نسمح به رغم كل الضغوطات".

ولفت الى ان "قمة الرياض تهدف ذلك، لكن هذا الامر لن يتحقق فالعراق سيبقى يمتاز بعلاقات متوازنة مع كافة القوى الإقليمية والدولية".

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