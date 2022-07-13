2022/07/13 | 10:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاربعاء 13 تموز 2022 وزير الداخلية يصل الى البصرة طقس العراق..عواصف ترابية...

ظهرت المقالة التقرير اليومي لشهر تموز..



وزير الداخلية يصل الى البصرة أولاً على المسلة.

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