تحليل: زيارة بايدن تدفع لعلاقات عربية إسرائيلية

2022/07/13 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مسؤولون أميركيون أن زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط تهدف إلى إلى الضغط من أجل شراكات أمنية شراكات أمنية أعمق وأكثر علنية بين إسرائيل ودول عربية من أجل احتواء الأخطار التي تشكلها إيران على أمن واستقرار المنطقة، وذلك وفق لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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