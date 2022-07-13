منظمة تتوقع اندلاع سيناريو سيرلانكا بالعراق ولبنان وسوريا والسودان ودول عربية

2022/07/13 | 10:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية

الحقوقية اندلاع ثورات وانتفاضات كبرى

بالعالم وانتفاضات جياع ستضرب دول

بالشرق الاوسط والقارة الافريقية

وامريكا الجنوبية نتيجة ازمة الغذاء

العالمية وازمة القمح والحبوب ا

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