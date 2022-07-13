أكثر من تناولها..10 أطعمة تساعدك على الوقاية من الأورام

2022/07/13 | 10:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساهم العديد من الأطعمة في حماية الجسم

من الأورام السرطانية، ولذلك، احرص على

توفرها في مطبخك دائمًا.

وشاركت وزارة الصحة والسكان المصرية

بتغريدة على "تويتر" قائمة بالأطعمة

التي يُنصح بتناولها للوقاية

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