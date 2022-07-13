رئيس سريلانكا يفر إلى جزر المالديف وسط احتجاجات واسعة

2022/07/13 | 10:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر الرئيس السريلانكي جوتابايا

راجاباكسا من البلاد إلى جزر المالديف

يوم الأربعاء، قبل ساعات من موعد تنحيه

وسط احتجاجات واسعة النطاق على طريقة

تعامله مع أزمة اقتصادية مدمرة.

وقالت القوات الجوية في بيا

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