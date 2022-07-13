بايدن يبدأ جولته في الشرق الأوسط

2022/07/13 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فلسطين اليوم الأربعاء في بداية جولة بالشرق الأوسط تنطوي على رهانات كبيرة، وتهيمن عليها جهود إقناع الحلفاء الخليجيين بزيادة إنتاج النفط.

وسيقضي بايدن يومين في القدس قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد ذلك، سيستقل رحلة مباشرة من فلسطين إلى جدة بالسعودية، يوم الجمعة لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين، وحضور قمة للحلفاء الخليجيين.

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