2022/07/13 | 10:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في سامراء... فرحة العيد بائسة على وجوه الأطفال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 19SsaZf6dBk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في سامراء... فرحة العيد بائسة على وجوه الأطفال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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