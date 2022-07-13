اليوم.. منتخب الشباب بالكرة الطائرة يلاقي نظيره الإيراني ودّيّاً

2022/07/13 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

يلتقي منتخبنا للشباب بكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني تجريباً في العاصمة الإيرانية طهران، استعداداً لبطولة اتحاد غرب آسيا التي ستحتضنها مدينة الدمام السعودية للفترة من 22 – 30 من الشهر الحالي .

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" منتخبنا الشبابي يواصل تحضيراته اليومية بانضباط والتزام عاليين بقيادة المدرب الايطالي فيشنزو ناتشي وملاكه المساعد من أجل الدخول في أجواء البطولة وتحقيق الهدف المنشود".

وأضاف العبادي أن "الاتحاد حرص على تأمين مباريات من العيار الثقيل لليوث قبيل البطولة للوقوف على جاهزية المنتخب لاسيما ان المعسكر الداخلي الذي اقيم في محافظتي الديوانية واربيل كان إعداداً حقيقياً لكنه خلا من المباريات التي تتضح من خلالها ملامح الفريق للمدرب الإيطالي".

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