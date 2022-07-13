صحيفة صينية: الولايات المتحدة “تطلق النار على نفسها” في أوكرانيا

2022/07/13 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كتبت صحيفة صينية أن الغرب بدأ يدرك أن المساعدة العسكرية لأوكرانيا لا تعطي سوى مشاكل جديدة، وكلما طال أمد الأزمة، زاد الضرر الذي ستعاني منه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.وأشارت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية إلى أنه “على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد بالوقوف مع أوكرانيا، (مهما تطلب ذلك من […]

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