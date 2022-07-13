واسط.. العثور على جثة شاب “معذب” اختفى أثره في رحلة صيد منذ يومين

2022/07/13 | 10:37 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر محلي بمحافظة واسط، يوم الاربعاء، بان قوة امنية عثرت على جثة أحد المواطنين مقتول بطريقة التعذيب الجسدي.

وذكر المصدر، ان “قوة امنية عثرت على جثة شاب ثلاثيني وعليها آثار التعذيب في قضاء الحي بمحافظة واسط”.

وأضاف المصدر، ان “الشاب فقد أثره قبل يومين بعد ذهابه في رحلة صيد مع مجموعة من الشاب”.

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