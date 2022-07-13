الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر

2022/07/13 | 10:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات عن موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).واستقر الذهب في المعاملات الفورية اليوم الاربعاء، عند 1725.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى […]

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