كاميرا جرس باب تلتقط لحظة تنبيه امرأة لعائلة من حريق بمنزلهم.. وإخراج أطفالهم الـ8

2022/07/13 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرا جرس الباب اللحظة التي نبه فيها شخص أسرة بأن منزلهم يحترق.لم يكن جوش إليس وبريتاني داونينغ على دراية بأن مرآبهم قد يشتعل بنيران.

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