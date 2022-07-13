تعرف على حالة الطقس في الأيام المقبلة

2022/07/13 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للايام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ان “طقس المنطقة الوسطى ليوم غد الخميس سيكون مغبراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط الى (30-40) كم/ س، ومدى الرؤية من (2-4) كم، اما في المنطقتين الشمالية والجنوبية فسيكون الطقس صحوا مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من (10 -20) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم”، مبينة ان “طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/ س تنشط الى (30-40 ) كم/س ومدى الرؤية من (2-4)كم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا مع تصاعد غبار خفيف، وارتفاع في درجات الحرارة عن اليوم السابق، أما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من (10 -20) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم”.

واضافت ان “طقس يوم السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية مغبراً يتحول الى صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4)كم، اما في المنطقة الشمالية فسيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من (10 -20) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم”.

وذكرت الهيئة ان “طقس يوم الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما الرياح ستكون (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الاماكن ودرجاث الحرارة مقاربة لليوم السابق اما الرياح ستكون (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم”.

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