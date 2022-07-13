انتخابات الكنيست او قناني فارغة للبيع - نبيل عودة

2022/07/13 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة *اوهام ان بضعة قروش من حكومة عنصرية ستحل مشاكل 75 سنة من التمييز والحرمان من الميزانيات التي نستحقها كمواطنين هي قمة السقوط السياسي*نبيل عودةالشعارات بدأت تتردد في المقابلات الاذاعية، والبعض بدأ ينشر صوره على لوحات الإعلانات في الشوارع، مؤكدا على إنجازاته.



أحاول ان افهم التركيبة الفكرية التي ينطلق منها بعض المرشحين، فلا اجل الا فقر فكري وغباء سياسي وانقطاع عن الواقع الاجتماعي والتاريخي ......





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