التجارة تعلن نجاح الموسم التسويقي للحنطة وتحدد الكمية المطلوبة لتأمين الخزين

2022/07/13 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، نجاح الموسم التسويقي للحنطة في الموسم الحالي 2022.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة، محمد حنون، في تصريح صحفي :"تم تسويق مليونين وثمانين الف طن من الحنطة في جميع المحافظات، من ضمنها محافظات إقليم كوردستان"، موضحاً أن "التسويق نجح بشكل ملفت من خلال دعم الفلاحين ودفع مستحقاتهم بشكل مباشر".

وأضاف أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيوفر لنا ما مقداره 1.5 مليون طن من الحنطة"، منوّهاً إلى استلامهم مبلغاً أولياً قدره 200 مليون دولار لتوريد الحنطة من مناشئ عالمية رصينة، في ضوء تعلميات مجلس الوزراء.

وبين حنون أن "العراق يعتمد إما على المناقصة العلنية أو على مجالس القمح الموجودة في استراليا وكندا والولايات المتحدة، والتي تزودنا بالشركات المسجلة لديها للتعاقد معها".

وذكر أن "هناك مذكرات تفاهم مع الجانب الأسترالي، نسعى من خلالها لتوريد الحنطة بمبلغ 200 مليون دولار، وننتظر مبالغ أخرى خصصها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتلافي الحاجة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل 2023 قبل موسم التسويق".

ولفت حنون إلى أن العراق يحتاج إلى "خزين ستراتيجي يمتد لستة أشهر للحالات الطارئة، ينص عليه قانون وزارة التجارة".

وحسب إحصاءات رسمية، فإن مجموع إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طناً خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض بنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طناً، و4.7 ملايين طن في 2019.

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