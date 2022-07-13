استقرار اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ببغداد

2022/07/13 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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تواصل البورصات المركزية لبيع وشراء الدولار في بغداد واربيل اغلاقها بسبب عطلة عيد الاضحى التي تستمر لغاية الاحد المقبل.

وسجلت اسعار صرف الدولار في محال الصيرفة ببغداد استقرارا حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

وكانت اسعار صرف الدولار قد سجلت الخميس الماضي، قبل بدء عطلة العيد ارتفاعا في البورصات المركزية ببغداد واربيل .

وسجلت حينها بورصتي الكفاح والحارثية 148400 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت بورصة اربيل ارتفاعا طفيفا ، حيث بلغ سعر البيع 148425 دينارا لكل 100 دولار.

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