كيف قتل زعيم تنظيم داعش في سوريا؟ (صور)

2022/07/13 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اظهرت صور متداولة على وسائل الإعلام الغربية، دراجة نارية قيل إن زعيم تنظيم داعش في سوريا ماهر العقال كان يستقلها قبل مقتله بالضربة الجوية الاميركية الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون اللفتنانت الكولونيل ديف إيستبرن قوله إن ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب.

كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة، بحسب إيستبرن.

وذكرت تقارير صحفية أن المساعد المصاب هو نائب العقال لكن لم يتضح على الفور معرفة ما إذا كانت جروحه ستؤدي إلى وفاته.

وقال الجيش الأمريكي في بيان "تم التخطيط بشكل مكثف لهذه العملية لضمان تنفيذها بنجاح.



تشير مراجعة أولية إلى عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

ووفقاً لشبكة (إن.بي.سي) الأمريكية فإن العقال قُتل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ويقول الجيش الأمريكي إن العقال يعد أحد أكبر خمسة قادة للتنظيم، وكان مسؤولاً عن تطوير شبكات تنظيم داعش خارج العراق وسوريا.

وهذه أحدث ضربة يتعرض لها تنظيم داعش ضمن سلسلة ضربات استهدفته في كل من سوريا والعراق بعد خسارة مساحات شاسعة من الأراضي.

وفي شباط فبراير الماضي، فجّر أكبر زعماء تنظيم داعش نفسه خلال مداهمة أمريكية في سوريا.

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