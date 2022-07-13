2022/07/13 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاربعاء، بقيام شخص باصابة زوجته في مدينة الناصرية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “رجل يبلغ من العمر 58 عاماً اطلق النار بالخطأ على زوجته ( ب ح ب ) سورية الجنسية اثناء تنظف سلاحه نوع كلاشنيكوف داخل منزله وسط مدينة الناصرية”.واضاف ان “الاجهزة الامنية […]

ظهرت المقالة خلال تنظيف سلاحه..



رجل يصيب زوجته بطلق ناري في الناصرية أولاً على ايرث نيوز.

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