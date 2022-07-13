مصارع أميركي

2022/07/13 | 11:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها للمصارع الأميركي، بروك ليسنر، وهو يحضّر لحوماً لتوزيعها بمناسبة عيد الأضحى.

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