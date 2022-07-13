طهران: محاولات تشكيل تحالفات أمنية ضد إيران سياسة فاشلة

2022/07/13 | 11:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت طهران، اليوم الأربعاء، أن “المحاولات لتشكيل تحالفات أمنية ضد ايران سياسة فاشلة”، لافتة إلى أن “الأمن في المنطقة موضوع شامل ولا يمكن تجزئته”.وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: “المحاولات لتشكيل تحالفات أمنية ضد إيران سياسة فاشلة..الأمن في المنطقة موضوع شامل ولا يمكن تجزئته، وأي توتر في […]

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