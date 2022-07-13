العثور على مضافات لداعش جنوب شرق تلعفر

2022/07/13 | 11:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي.

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