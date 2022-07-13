2022/07/13 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..يلتقي منتخبنا للشباب بكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، نظيره الإيراني تجريباً في العاصمة الإيرانية طهران، استعداداً لبطولة اتحاد غرب آسيا التي ستحتضنها مدينة الدمام السعودية للفترة من 22 – 30 من الشهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم… شباب الطائرة يلاقي نظيره الإيراني ودّيّاً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم… شباب الطائرة يلاقي نظيره الإيراني ودّيّاً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم… شباب الطائرة يلاقي نظيره الإيراني ودّيّاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).