“وول ستريت” تنخفض مع تصاعد مخاوف الركود

2022/07/13 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على انخفاض أمس الثلاثاء، إذ أبقت علامات الركود المتزايدة المشترين بمنأى عن سوق الأسهم قبيل بيانات التضخم.وبينما تأرجحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة بين مكاسب وخسائر متواضعة في وقت سابق من الجلسة، فقد اتجهت للانخفاض بشدة في وقت متأخر أمس قبيل صدور تقرير أسعار المستهلك المرتقب في […]

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