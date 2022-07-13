السفير التركي في بغداد: العراقيون يهدرون المياه ولا يستخدمونها بالشكل الامثل وهم سبب الجفاف وليس نحن

2022/07/13 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير التركي بالعراق علي رضا غوناي يكتب سلسلة تغريدات نشرها على موقع تويتر، قال فيها ان “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط انما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها.ونتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات القادمة”.واوضح ان … Readmore

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