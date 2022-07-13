الاسـدي ردّاً علـى السفـير التـركي: أعطـونا حقنا بمياهنا ونحن أعرف كيف نستخدمها

2022/07/13 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ رئيس تجمع السند الوطني النائب في البرلمان العراقي، أحمد الأسدي، على اتهامات السفير التركي لدى بغداد حول قيام العراق بإهدار الثروة المائية، و”اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار”، داعيا تركيا الى اعطاء العراق حقه في المياه والبلد اعرف … Readmore

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