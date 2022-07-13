السلالة الأكثر عدوى والأخطر من فيروس كورونا حتى الآن.. إليك ما تحتاج لمعرفته عن متغير “Ba.5” الجديد

2022/07/13 | 11:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الدكتور جوناثان راينر، أستاذ الطب في جامعة جورج واشنطن في العاصمة واشنطن االأمريكية، إن متغير Ba.5 الفرعي الجديد من متغير أوميكرون لفيروس كورونا معدٍ بالدرجة ذاتها للحصبة ولديه أكبر قدر من التهرب المناعي من أي متغير رأيناه، ولقاحاتنا ليست جيدة جدًا في الوقاية من الإصابة بالمتغير الجديد

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