ليفاندوفسكي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب برشلونة

2022/07/13 | 11:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت شبكة “سبورت 1” الألمانية، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، تلقى تهديدات بالقتل من مجهولين، الأمر الذي أجبره على عدم اصطحاب عائلته في رحلة العودة إلى ألمانيا.ويبدو أن عددا من مشجعي بايرن ميونيخ المتعصبين أطلقوا تهديدات بالقتل بحق ليفاندوفسكي الذي أعلن نيته الانتقال إلى برشلونة، رغم بقاء موسم في عقده […]

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